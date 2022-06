Autora de “Como matar o seu marido” condenada a perpétua por matar marido

O Tribunal de Oregon, nos Estados Unidos, condenou Nancy Crampton Brophy, autora do ensaio “Como matar o seu marido”, a prisão perpétua, precisamente, pela morte a tiro do cônjuge.

Crampton Brophy, com 71 anos, que estava em prisão preventiva, foi considerada culpada de homicídio em segundo grau, ainda que a condenação lhe dê a possibilidade de liberdade condicional depois de cumprir 25 anos de prisão.

Segundo o Ministério Público, a mulher alvejou mortalmente Daniel Brophy, de 63 anos, no Instituto Culinário de Oregon, onde este lecionava, local onde foi encontrado pelos alunos, baleado no coração.

O crime aconteceu em 2018 e, segundo a acusação, a escritora tinha como objetivo aceder a 1,5 milhões dólares (cerca de 1,4 milhões de euros) em seguros de vida.

De acordo com as agências internacionais, a mulher sempre negou as acusações, embora tenham sido apresentadas gravações de câmaras de videovigilância, com imagens da sua viatura nas imediações do local onde ocorreu o crime.

Confrontada com estas imagens, Nancy Crampton Brophy alegou estar apenas à procura de inspiração para os seus livros. A escritora tinha escrito, anos antes, o romance “Como matar o seu marido”, o que gerou grande atenção sobre o caso.

Apesar do ensaio, publicado no seu blogue pessoal, não ter sido aceite como prova, os procuradores consideraram que Crampton Brophy tinha o motivo e os meios para assassinar o seu parceiro, nomeadamente porque o casal atravessava uma grave situação financeira.

Depois de dois dias de deliberação, um júri de 12 pessoas considerou a mulher culpada de homicídio em segundo grau.