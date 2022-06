Polícia nega ter encontrado corpos de jornalista e ativista na Amazónia

A polícia federal brasileira nega os relatos de que o ativista brasileiro Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram encontrados mortos na Amazónia, no Brasil.

A mulher de Dom Phillips disse esta segunda-feira, citada pela Globo News, que o corpos foram encontrados e que estavam a ser realizadas perícias para confirmar a identidade das vítimas e as causas da morte.



Horas mais tarde, a polícia esclareceu que, afinal, Bruno Araújo Pereira e Dom Phillips não foram localizados, mas apenas alguns bens e material biológico, que está a ser analisado.

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, disse esta segunda-feira haver "indícios" de que foi feita "alguma maldade" contra os dois homens.



Uma mochila e objetos pessoais de Dom Phillips e Bruno Araújo Pereira foram encontrados na zona do Vale do Javari, numa zona de difícil acesso, anunciou esta segunda-feira a Polícia Federal.

No sábado, foram encontrados "vestígios de sangue" na embarcação do suspeito do desaparecimento do ativista brasileiro Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips.



Os dois homens desapareceram quando estavam a fazer uma investigação numa reserva indígena na Amazónia brasileira.

Grupos locais garantem que o ativista Bruno Araújo Pereira e o jornalista Dom Phillips tinham sido ameaçados pelo seu trabalho em defesa das comunidades indígenas.

[notícia atualizada às 17h49 - polícia esclarece que os corpos de Bruno Araújo Pereira e de Dom Phillips não foram encontrados]