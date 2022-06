Corpos de jornalista e ativista terão sido encontrados na Amazónia

Os corpos do ativista brasileiro Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips terão sido encontrados na Amazónia, no Brasil, avança a Globo News.

A mulher de Dom Phillips disse que o corpos foram encontrados e que estão a ser realizadas perícias para confirmar a identidade das vítimas e as causas da morte.



A informação ainda não foi confirmada por fontes oficiais.

Uma mochila e objetos pessoais de Dom Phillips e Bruno Araújo Pereira foram encontrados na zona do Vale do Javari, numa zona de difícil acesso, anunciou esta segunda-feira a Polícia Federal.

No sábado, foram encontrados "vestígios de sangue" na embarcação do suspeito do desaparecimento do ativista brasileiro Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips.

Os dois homens desapareceram quando estavam a fazer uma investigação numa reserva indígena na Amazónia brasileira.

Grupos locais garantem que o ativista Bruno Araújo Pereira e o jornalista Dom Phillips tinham sido ameaçados pelo seu trabalho em defesa das comunidades indígenas.