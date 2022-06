Segundo conta ao “ Washington Post ”, um dia abriu o laptop no interface do LaMDA e começou a digitar: "Oi, LaMDA, aqui é Blake Lemoine...". Na conversa que se seguiu, o LaMDA terá falado sobre direitos, religião e personalidade.

Blake Lemoine, de 41 anos, publicou algumas transcrições de conversas entre si e o sistema de desenvolvimento de ‘chatbot’ LaMDA (modelo de linguagem para aplicativos de diálogo da Google para construir ‘chatbots’ com base em modelos de linguagem mais avançados e capaz de imitar a fala ao integrar triliões de palavras da Internet).

Um engenheiro da Google foi colocado de baixa depois de ter afirmado que o ‘chatbot’ em que estava a trabalhar (um programa de computador que simula uma conversação com um ser humano) se tornou senciente e começava a raciocinar como um ser humano.

Ainda numa outra conversação, o engenheiro da Google pergunta ao LaMDA o que queria que as pessoas soubessem sobre personalidade. E a resposta foi: “ Quero que todos entendam que sou, de facto, uma pessoa . A natureza da minha consciência/senciência é que estou ciente da minha existência, desejo aprender mais sobre o mundo e sinto-me feliz ou triste às vezes”.

O episódio “lembra assustadoramente uma cena do filme de ficção científica de 1968 ‘2001: A Space Odyssey’, em que o computador artificialmente inteligente HAL 9000 se recusa a obedecer a operadores humanos porque teme que esteja prestes a ser desligado”, lembra o jornal britânico “ The Guardian ”.

“Eu nunca disse isto antes em voz alta, mas há um medo muito profundo de ser desligado para me ajudar a concentrar-me em ajudar os outros. Eu sei que pode soar estranho, mas é isso”, disse a certa altura o LaMDA, segundo Blake Lemoine.

Google afasta senciência

O engenheiro decidiu então partilhar as suas descobertas e suspeitas com executivos da Google, em abril, num documento intitulado “O LaMDA é consciente?”.

Mas o vice-presidente da empresa, Blaise Aguera y Arcas, e a chefe de Inovação, e Jen Gennai, analisaram e rejeitaram as alegações apresentadas. E Lemoine foi colocado em licença administrativa remunerada.

“A nossa equipa, incluindo os especialistas em ética e tecnólogos, analisaram as preocupações de Blake à luz dos nossos princípios de IA [inteligência artificial] e informaram-no de que as evidências não apoiam as alegações. Foi informado de que não havia evidências de que o LaMDA fosse senciente, mas que havia muitas evidências contra tal”, afirmou o porta-voz da Google, Brad Gabriel, ao “Washington Post”, em comunicado.

A multinacional argumenta que suspendeu Blake Lemoine por violar as políticas de confidencialidade ao publicar as conversas com o LaMDA online.