Russos dizem adeus McDonald's, olá Vkusno & tochka

O menu apresentado é mais pequeno e dele não consta o ‘Big Mac’ nem outros hambúrgueres conhecidos. Mas um ‘cheeseburger’ duplo custa 129 rublos (2,10 euros) enquanto no McDonald’s custava 160 (2,61 euros). Um hambúrguer de peixe vale 169 rublos (2,76 euros), enquanto antes custava cerca de 190 (3,10 euros).

Talvez por isso, Sergei, de 15 anos, tenha encontrado poucas diferenças. "O sabor permaneceu o mesmo", disse enquanto comia um hambúrguer de frango com batatas fritas. "A cola é diferente, mas não há realmente nenhuma mudança no hambúrguer", atesta.

O novo proprietário acrescenta que irá investir até sete mil milhões de rublos (114.219 milhões de euros) no negócio, que emprega 51.000 pessoas. Procura ainda novos fornecedores de refrigerantes, como a Coca Cola, que já anunciou estar a suspender os negócios na Rússia.

O “novo” restaurante fica no centro da capital russa e funciona no antigo espaço da McDonald's, com um novo logo, formado por um hambúrguer estilizado e duas batatas fritas. O slogan garante que “O nome muda, o amor fica”, sem referências à marca norte-americana.