França. Primeira volta das legislativas com ameaça a partido de Macron

Decorre neste domingo, em França, a primeira volta das eleições legislativas. A subida da esquerda é uma ameaça à maioria absoluta do movimento Renascimento, do Presidente Emmanuel Macron.

São chamados a votar 48.7 milhões de franceses, para eleger os 577 deputados da Assembleia Nacional Francesa.

As legislativas acontecem pouco mais de um mês após as presidenciais e têm como grande surpresa o aparecimento da coligação de Esquerda NUPES, liderada por Jean-Luc Mélenchon, que junta socialistas, comunistas e ecologistas.

O professor catedrático na Universidade de Bordéus Rafael Lucas explicou à Renascença porque é que a esquerda radical ganhou tanto espaço em França.

“Os partidos tradicionais quase desapareceram do mapa eleitoral. Já se notou por altura das eleições presidenciais, porque o Partido Socialista, que no final do século XX constava de uns 20% ou 25% do corpo eleitoral, baixou para 1,5%. É um desmoronamento. E os republicanos não baixaram tanto, mas ainda ficaram abaixo dos 5%. Estes resultados baixíssimos dos partidos tradicionais deixaram um espaço aberto aos movimentos políticos extremistas e radicais”, interpreta.

Segundo as sondagens, a abstenção nestas legislativas pode ser uma das maiores de sempre, com mais de metade dos franceses a não irem às urnas.

A segunda volta das eleições está marcada para 19 de junho.