Fome é "ponta de iceberg" e chegará a quem ainda não é afetado

"A situação humanitária no país provavelmente ficará ainda pior entre junho e dezembro de 2022, com o número de pessoas que provavelmente não conseguirão atender às suas necessidades alimentares mínimas a atingir um recorde de 19 milhões de pessoas nesse período", detalhou.

Estas possibilidades combinadas terão impacto na saúde e bem-estar dessas famílias, incluindo no aumento da prevalência de desnutrição, assim como a perda e o atraso no crescimento das crianças, destacou Monika Tothova.

"Mesmo as pessoas que ainda não estão em níveis de insegurança alimentar de emergência provavelmente serão afetadas, pois o seu poder de compra diminuirá , precisarão de consumir alimentos menos nutritivos ou saltar refeições, retirar as crianças da escola ", entre outras consequências, avaliou.

"Os níveis de fome e os níveis de emergência são a ponta do iceberg, sendo provável uma deterioração significativa, já que muitos cidadãos já esgotaram qualquer capacidade de resiliência que tinham", afirmou Tothova.

Ao mesmo tempo, espera-se que mais 1,6 milhões de pessoas no Iémen caiam em níveis emergenciais de fome, elevando o total para 7,3 milhões de pessoas até ao final do ano.

Mais 40 milhões em insegurança alimentar desde 2020

No ano passado, o mundo registou mais um pico de fome, segunda a ONU. De acordo com o Relatório Global sobre Crises Alimentares, em 2021 cerca de 193 milhões de pessoas em 53 países/territórios experimentaram insegurança alimentar aguda, um aumento de 40 milhões de pessoas desde 2020.

A guerra da Rússia na Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro, perturbou o equilíbrio alimentar global e está a levantar temores de uma crise que já está a afetar, em particular, os países mais pobres.

Juntas, a Ucrânia e a Rússia produzem quase um terço do trigo e da cevada do mundo e metade do óleo de girassol, enquanto a Rússia e a sua aliada Bielorrússia são dos maiores produtores mundiais de potássio, um ingrediente-chave de fertilizantes.