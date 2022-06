Von der Leyen volta à Ucrânia para ver esforços de reconstrução

Ursula Von der Leyen escreve que é bom estar de volta a Kiev e encontrar-se com o Presidente ucraniano, Zelenskyi, para avaliar o trabalho conjunto de reconstrução do país e o processo de adesão à União Europeia.





Na fotografia escolhida, Von der Leyen aparece a cumprimentar Olga Stefanishyna, a vice-primeira-ministra ucraniana, que tem em mãos o processo de integração europeia.

Há um mês, a Ucrânia completou a segunda parte do questionário para obter o estatuto de candidato à adesão à União Europeia (UE). Na altura, que coincidiu com a celebração do Dia da Europa, Volodymyr Zelensky escrevia esperar que a adesão fosse aceite em junho.

“Obrigado pelos sinais claros de apoio neste importante caminho para nós”, disse a Ursula Von der Leyen.

Albânia, Macedónia do Norte, Montenegro, Sérvia e Turquia já têm o estatuto de candidato. Na sexta-feira (dia 10), o primeiro-ministro do Kosovo anunciou que o país formalizará a sua candidatura à União Europeia até ao final do ano.

"A Europa é o nosso destino, a Europa é o nosso futuro", declarou Albin Kurti em conferência de imprensa conjunta.

Bósnia Herzegovina é outra potencial candidata.