​Vai viajar? EUA preparam-se para deixar cair teste obrigatório à Covid-19

Os Estados Unidos preparam-se para deixar de exigir aos viajantes internacionais um teste negativo à Covid-19.



A notícia foi avançada esta sexta-feira pela Administração Biden e deverá entrar em vigor nos próximos dias.

O secretário de imprensa assistente da Casa Branca, Kevin Munoz, disse que os EUA "acabarão com a exigência de testes Covid-19 para viajantes aéreos que entram no país".

Munoz salientou que o trabalho do Presidente Joe Biden com vacinas e tratamentos para a Covid-19 é “crítico” para o desenvolvimento, e que os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças vão monitorar “com base na ciência e no contexto das variantes circulantes”.

Fonte da indústria aeronáutica, citada pela NBC News, adianta que o fim da obrigatoriedade de teste negativo para entrar nos Estados Unidos vai entrar em vigor às 00h01 do próximo domingo, dia 12.