Procurador pede prisão perpétua para terroristas de Paris

O Ministério Público francês pede prisão perpétua para 12 suspeitos de envolvimento nos ataques terroristas de novembro de 2015, em Paris.



O principal arguido, Salah Abdeslam, pode passar o resto da vida na cadeia, sem possibilidade de liberdade condicional, a pena mais pesada e raramente aplicada pela justiça francesa.

Salah Abdeslam, de 32 anos, é o único sobrevivente de uma célula terrorista de dez homens que atacaram vários alvos em Paris, como a sala de espetáculos Bataclan durante um concerto da banda Eagles of Death Metal, as imediações do Stade de France e uma zona de bares e restaurantes.

O cidadão francês nascido na Bélgica é considerado um ator principal da vasta operação de regresso de jihadistas à Europa, a partir da Síria, através de rotas usadas por migrantes.