Mariupol em risco de ter um "grande surto de cólera"

Mariupol, cidade ucraniana sob o comando russo, está "em risco" de ter um "grande surto de cólera", segundo o mais recente relatório de Inteligência do Ministério da Defesa do Reino Unido, partilhado esta manhã no Twitter.

De acordo com a entidade, foram já detetados casos isolados de cólera, tendo os primeiros sido reportados ainda em maio.

O relatório diz ainda que a Rússia está com dificuldades em fornecer serviços básicos à população que está nos territórios ocupados pelos russos: "O acesso a água potável tem sido inconstante, e as cidades continuam com dificuldades no acesso a serviços de internet e telefone"

A Ucrânia cedeu o território de Mariupol à Rússia em meados de maio depois de meses de combates.

Os últimos soldados ucranianos entrincheirados na fábrica siderúrgica Azovstal, em Mariupol, sudeste da Ucrânia, receberam ordens de Kiev para "deixar de defender a cidade".

O complexo metalúrgico, com o seu labirinto de galerias subterrâneas escavadas nos tempos soviéticos, foi a última bolsa de resistência ucraniana nesta cidade portuária no Mar de Azov, fortemente bombardeada pelos russos.