Brasil. Vestígios de sangue no barco de suspeito do desaparecimento de jornalista e guia

Foram encontrados "vestígios de sangue" na embarcação do suspeito do desaparecimento do ativista brasileiro Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, cujo paradeiro se perdeu no domingo numa reserva indígena na Amazónia brasileira, onde estavam a trabalhar.

"Vestígios de sangue foram encontrados na embarcação de Amarildo da Costa de Oliveira, 41 anos, conhecido como 'Pelado', preso em flagrante, na terça-feira", lê-se num comunicado da Polícia Federal em Manaus.

A polícia pediu à justiça que decrete prisão preventiva para o suspeito.

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, admitiu, entre as hipóteses possíveis, a possibilidade de execução.

"Realmente, duas pessoas num barco, numa região tão selvagem, não é recomendado", disse Bolsonaro, que acrescentou que naquela área "tudo pode acontecer". "Pode ter sido um acidente, pode ser que eles tenham sido executados", afirmou, referindo ainda: "Esperamos e rogamos a Deus que sejam encontrados em breve".

O Vale do Javari é uma extensa região de rios e selva no coração da Amazónia, na fronteira com o Peru, e abriga o maior número de indígenas isolados do mundo. A área está ameaçada pela pesca e mineração ilegal e nos últimos anos tornou-se uma rota de tráfico de drogas.