Ucrânia. Luta por Severodonetsk pode decidir resultado da guerra no Leste

Numa altura em que se intensificam os combates na região de Lugansk, onde se localiza a cintura industrial de Severodonetsk, o Presidente da Ucrânia refere-se a uma das batalhas mais difíceis, no contexto da ofensiva militar russa, no Leste do seu país.

“Severodonetsk continua a ser o epicentro dos combates no Donbass. Temos defendido as nossas posições e infligindo perdas tangíveis ao inimigo. Esta é uma batalha muito dura, brutal e talvez uma das mais difíceis da guerra”, disse Volodymyr Zelenskiy, na sua habitual mensagem noturna.

Agradeceu aos “defensores” da região e refere que é ali que “grande parte o destino do Donbass está a ser decidido”.

De acordo com o governador da região de Lugansk, os soldados ucranianos estão a ser “empurrados” para os arredores de Severodonetsk.

Em declarações à imprensa local, Serguei Gaidai disse que o exército ucraniano foi forçado a recuar depois dos bombardeamentos e ataques aéreos realizados pelas tropas russas e separatistas. Ainda assim, o governador de Lugansk referiu que “a luta pela defesa do território continua”.

Também explicou que as forças de Moscovo “controlam grande parte de Severodonetsk”, assegurando que a zona industrial ainda é controlada pelos ucranianos e que os combates acontecem “apenas nas ruas dentro da cidade”.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou já a fuga de quase 15 milhões de pessoas de suas casa, mais de oito milhões de deslocados internos e mais de 6,9 milhões para os países vizinhos, de acordo com os mais recentes dados das Nações Unidas.