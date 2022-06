Chanceler alemão “profundamente chocado” com atropelamento múltiplo em Berlim

O chanceler alemão Olaf Scholz disse estar "profundamente chocado" com o atropelamento de várias pessoas, na quarta-feira, em Berlim, que fez um morto e nove feridos graves.

“Estou profundamente chocado com o crime horrível. A viagem de uma turma de uma escola de Hesse a Berlim termina num pesadelo", escreveu o líder alemão, na rede social Twitter, mencionando um grupo de estudantes que visitavam a capital alemã.

"Os nossos pensamentos estão com as famílias dos mortos e feridos, incluindo muitas crianças", acrescentou Scholz, que desejou a todos os afetados uma rápida recuperação.

Por detrás do atropelamento seguido de fuga, que ocorreu por volta das 10h30 (9h30 em Lisboa), numa esquina perto da igreja Kaiser Wilhelm, encontra-se um cidadão germano-arménio de 29 anos cuja identidade não foi revelada, de acordo com a agência noticiosa Europa Press.

O homem terá atropelado um grupo de pessoas antes de embater numa montra de uma loja , relatou a agência de notícias alemã Deustche Presse-Agentur (DPA).

Tanto a Polícia como o Corpo de Bombeiros confirmaram a morte de uma pessoa. Trata-se de uma professora de 51 anos, que acompanhava o grupo de estudantes.

Seis pessoas encontram-se em perigo de vida, ainda segundo os bombeiros, sendo que outras três vítimas estão gravemente feridas e um número não identificado, com ferimentos menores, está a receber cuidados médicos.

Por outro lado, a autarca de Berlim, Franziska Giffey, prometeu fazer "todo o possível" para "ajudar os afetados", salientando que serão realizados todos os esforços para esclarecer o ocorrido.

Condutor com problemas psíquicos?

Vários meios de comunicação, desde o jornal Bild à televisão pública ARD, avançaram que não se tratou de um acidente, como inicialmente se considerou, mas sim de um ato deliberado ou mesmo com motivações políticas.

O jornal cita fontes da investigação referindo que, dentro do carro envolvido no atropelamento, foram encontrados vários documentos e cartazes relacionados com a Turquia.

Meios de comunicação alemães, que citaram fontes policiais, aludiram a possíveis problemas psíquicos do condutor do veículo e apontaram para a aparente confusão do homem quando foi detido pela polícia.

O homem, condutor de um automóvel propriedade da irmã, tentou fugir após o atropelamento, mas foi detido por transeuntes até à chegada de agentes da polícia.

O local situa-se próximo de Breitscheidplatz, a praça central onde em dezembro de 2016 o tunisino Anis Amri abalroou deliberadamente, conduzindo um camião roubado, um popular mercado de Natal, matando 13 pessoas de várias nacionalidades.