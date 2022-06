Agência Europeia aprova construção de sonda para intercetar cometa primitivo

A Agência Espacial Europeia (ESA) aprovou a construção da sonda principal da missão, com lançamento adiado para 2029, que vai procurar intercetar pela primeira vez um cometa primitivo, inalterado pela radiação do Sol.

Na missão "Comet Interceptor", que tinha lançamento inicialmente previsto para 2028, participa a astrobióloga portuguesa Zita Martins, que faz parte da equipa internacional que vai analisar os dados que depois forem recolhidos.

Com esta missão, promovida pela ESA em colaboração com a congénere japonesa JAXA, os cientistas pretendem obter respostas sobre a origem da vida na Terra a partir de um cometa que nunca se aproximou do Sol e, por isso, se manteve inalterado desde a sua formação.

Em comunicado, a ESA refere que "a fase de estudo" da missão "está concluída" e que a construção da sonda principal "começará em breve", depois de ter sido selecionado o consórcio contratante.

A missão inclui uma sonda principal e duas mais pequenas que observarão o cometa de vários ângulos. Uma das sondas mais pequenas está a cargo da agência JAXA. .

A "Comet Interceptor" vai colocar a sonda principal a 1,5 milhões de quilómetros da Terra, na direção contrária ao Sol.

Em conjunto com telescópios terrestres, um deles a ser construído no Chile, o aparelho irá permitir detetar um cometa proveniente da Nuvem de Oort, região nos confins do Sistema Solar, e eventualmente corpos interestelares que entraram no Sistema Solar pela primeira vez e estão na trajetória de aproximação ao Sol.

Assim posicionada, a sonda principal será um "ponto de espera" a um desses cometas, disse anteriormente à Lusa Zita Martins, professora no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, e especialista no estudo da origem da vida na Terra.

Depois de identificar o cometa até então desconhecido, a sonda viajará durante meses ou anos pelo espaço para estar no sítio e no momento certos para intercetar o cometa quando este cruzar o plano da elíptica, o plano da órbita da Terra em relação ao Sol.