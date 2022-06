Governador de Lugansk admite provável retirada de Severodonetsk

As forças ucranianas vão "provavelmente" ter de retirar-se de Severodonetsk, cidade no leste na Ucrânia "bombardeada 24 sobre 24 horas" pelas forças russas, disse esta quarta-feira o governador regional de Lugansk a uma televisão de Kiev.

“Provavelmente vai ser precisa uma retirada”, declarou o governador Serguei Gaidai ao canal de televisão 1+1 numa altura em que a cidade está parcialmente sob o controlo da Rússia.

Neste momento a situação militar é dinâmica e não é possível a confirmação independente de todas as informações que chegam da região.

Anteriormente, o mesmo responsável afirmava através da rede social Telegram que as forças ucranianas tinham conseguido conter as forças russas em algumas zonas de Severodonetsk, um ponto estratégico do leste da Ucrânia que pode permitir à Rússia o controlo de toda a região oriental do país.

O Governo da Ucrânia reconheceu nos últimos dias que a luta na cidade de Severodonetsk se trata “casa a casa” admitindo o avanço e a superioridade das tropas russas.

O Kremlin informou que as tropas ucranianas foram “severamente dizimadas em Severodonetsk” e só resistem “entrincheiradas nas zonas industriais” da cidade.