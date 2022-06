Alimentos tornaram-se parte do "arsenal de terror do Kremlin"

A presidente da Comissão Europeia acusou o Presidente russo de estar a executar um "cerco frio, insensível e calculado" aos países mais vulneráveis do mundo, afirmando que "os alimentos se tornaram parte do arsenal de terror do Kremlin".

Num debate no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, sobre os resultados do Conselho Europeu extraordinário celebrado na semana passada em Bruxelas, no qual os 27 acordaram o sexto pacote de sanções à Rússia e abordaram a insegurança alimentar à escala global no quadro da guerra na Ucrânia, Ursula von der Leyen acusou Vladimir Putin de estar a utilizar a fome como uma arma e de recorrer à desinformação para tentar responsabilizar a União Europeia e as sanções impostas à Rússia pela situação atual.

"A invasão russa da Ucrânia tem consequências em todo o mundo, e não se trata apenas do seu impacto sobre a economia, a geopolítica ou a arquitetura de segurança. Trata-se da vida e da subsistência de milhões de pessoas em todo o mundo. Os números são muito claros: só este ano, é provável que cerca de 275 milhões de pessoas estejam em elevado risco de insegurança alimentar em todo o mundo", apontou Von der Leyen.

Reconhecendo que há "uma colisão de crises", com vários fatores a agravarem o quadro geral, a dirigente alemã defendeu, no entanto, que, "quer sejam cíclicos ou estruturais, todos estes impactos têm uma coisa em comum: são massivamente e deliberadamente agravado pelas ações de Putin".

Von der Leyen acusou então o Kremlin de também estar a utilizar a insegurança alimentar como uma arma, observando que essa "é a única forma de descrever os bombardeamentos, pela Rússia, das instalações de armazenamento de cereais e o bloqueio nos portos ucranianos - em alguns casos até roubo - de cerca de 20 milhões de toneladas de cereais atualmente retido na Ucrânia".