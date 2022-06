Espanhol deita 46 mil euros na reciclagem

Um espanhol de Valladolid deitou mais de 46 mil euros no ecoponto do papel. Um vizinho viu e alertou as autoridades.

O episódio caricato ocorreu na segunda-feira, ao início do dia. Um morador do populoso bairro de Las Delicias viu uma outra pessoa jogar algo dentro do Papelão, que chamou a atenção. Não parecia papel usado normal e, mesmo ao longe, ficou com a impressão de que era dinheiro dentro de um saco.

Ligou para a Polícia Municipal, que se deslocou ao local e encontrou o saco suspeito no meio de revistas, folhetos, envelopes, cartão e jornais. Como era início do dia e o contentor tinha sido despejado, não demorou a encontrar o saco.

Havia muito dinheiro lá dentro em notas de 5, 20 e 50 euros, segundo a informação prestada pela Polícia Municipal, citada pelo jornal “ABC”.

O facto foi transmitido ao tribunal e o dinheiro levado também às autoridades judiciais. Não é conhecida a identidade ou o paradeiro do autor. Há testemunhas que dizem que o homem tinha problemas psiquiátricos, mas a polícia diz não poder corroborar tais afirmações.