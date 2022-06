Boris Johnson apela à união após vencer moção de confiança

O primeiro-ministro britânico, Boris Jonhson, apela à união depois de ter vencido uma moção de confiança no Parlamento.

“Precisamos nos unir como partido e concentrar-nos no que este Governo está a fazer para ajudar as pessoas com o custo de vida, limpar os atrasos da Covid e tornar as nossas ruas mais seguras”, disse Boris Jonhson, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

“Vamos continuar a unir, subir de nível e fortalecer nossa economia”, defendeu o primeiro-ministro britânico.

Boris Jonhson venceu esta segunda-feira uma moção de confiança no Parlamento, mas enfrenta uma rebelião no seu Partido Conservador.