Zelensky visita e agradece a militares ucranianos na linha da frente

O Presidente da Ucrânia, Vlodymyr Zelenskiy, esteve com os militares ucranianos na linha da frente, em Donbass, tendo-lhes passado uma mensagem de confiança.



O presidente ucraniano visitou duas cidades que se encontram no centro do conflito: Lysychansk e Soledar.

Zelensky agradeceu às tropas e deixou uma mensagem de confiança no seu exército. A presidência ucraniana acrescentou que a viagem permitiu ao Presidente “familiarizar-se com a situação operacional na linha de frente da defesa”.

Esta foi a segunda visita pública do presidente ucraniano fora de Kyiv desde o início da guerra.



A comunidade internacional tem destacado a coragem de Zelenskiy neste ato. O ex-general do Exército australiano Mick Ryan escreveu, no Twitter, que esta demonstração pública de apoio às tropas na linha da frente, distinguia Zelensky do seu adversário.

“Tenho quase a certeza que o Putin não vai aceitar convites para visitar as tropas russas mal alimentadas e mal coordenadas – mas bem armadas – num futuro próximo.”