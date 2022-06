Jubileu de Platina. Rainha vem à varanda acenar ao povo e deixa em êxtase a multidão

Vestida com um verde brilhante, a rainha sorriu e acenou ao aparecer ao lado de Charles, do neto William e o filho mais velho deste, George.

O elenco de "Mamma Mia" encantou a multidão emocionada com uma performance de "Dancing Queen" num palco fora do palácio.

Na tarde de domingo, ela foi saudada por grandes aplausos, trombetas e uma interpretação do hino nacional “God Save the Queen” antes de se retirar.

A rainha Elizabeth, acompanhada pelo filho e herdeiro, o príncipe Charles, acenou a uma multidão empolgada junto ao Palácio de Buckingham, neste domingo, e, Londres, no final das celebrações nacionais que marcaram os 70 anos que leva no trono britânico.

A aparição encerrou o último dia de uma celebração de quatro dias que foi marcada no domingo por um colorido e excêntrico concurso de Londres, onde bandas militares, carros antigos, dançarinos e celebridades desfilaram pelas ruas.

No final do desfile - onde artistas vestidos como animais, freiras, carrinhos de bolo e pessoas de todas as décadas do reinado da rainha - multidões subiram pelo grande boulevard Mall para ficar diante do Palácio de Buckingham e agitar bandeiras da União.

O cantor Ed Shearer também atuou durante a tarde.

Dos eventos do Jubileu de Platina também fizeram parte um desfile militar, um voo da Royal Air Force, um serviço de ação de graças e um concerto.