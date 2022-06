Migrações: Países do Mediterrâneo pedem à UE mesma solidariedade dada à Ucrânia

Os ministros do Interior dos cinco países mais expostos aos fluxos migratórios do Mediterrâneo fizeram este pedido a Bruxelas no final de uma reunião de dois dias, em Veneza, para “consolidar uma visão estratégica sobre os elementos essenciais do novo sistema europeu de gestão migratória”.

A ministra italiana, Luciana Lamorgese, adiantou, numa conferência de imprensa conjunta hoje realizada, que os países mediterrânicos visam conseguir um mecanismo de distribuição de migrantes amplo e equilibrado.

“A crise da Ucrânia mostrou a capacidade de a Europa se unir e mostrar solidariedade para com as pessoas que fogem do conflito e precisam de acolhimento”, afirmou a ministra, acrescentando que o encontro entre os cinco países constituiu “um importante ponto de referência para o próximo Conselho Europeu do Interior”.

O ministro espanhol, Fernando Grande-Marlaska, sublinhou, por seu lado, a necessidade de a Europa encontrar “um equilíbrio entre responsabilidade e solidariedade” e de “alcançar acordos com países terceiros, em África, sobre este desafio estrutural e permanente” da migração para a Europa.

“Hoje mostramos a unidade do Grupo do Mediterrâneo, essencial para que as nossas propostas sejam levadas em consideração”, disse o ministro.