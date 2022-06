Dia 101. Putin diz que Rússia destruiu armas norte-americanas e Ucrânia crítica Macron

"Os seus sistemas de defesa aérea estão a rachar como nozes, dezenas foram destruídos”, afirmou o chefe de Estado numa entrevista ao Primeiro Canal da televisão estatal russa, cuja primeira parte foi transmitida na sexta-feira e a segunda será transmitida no domingo.

O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou hoje que as forças russas destruíram "dezenas" de armas norte-americanas na Ucrânia.

"Os apelos para evitar humilhar a Rússia só podem humilhar a França ou qualquer outro país, porque é a Rússia que se humilha. Seria melhor que nos pudéssemos concentrar em colocar a Rússia no seu lugar. Isso levaria à paz e salvaria vidas”, afirmou Kuleba no Twitter.

Já o chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, criticou as declarações do Presidente francês, Emmanuel Macron, a defender que não se deve humilhar a Rússia, considerando que essa posição só pode "humilhar a França".

Este sábado, o Papa Francisco reiterou a disposição de visitar a Ucrânia, mas, questionado por um menino ucraniano durante um encontro com um grupo de jovens no Vaticano, disse que está à espera do "momento certo".

“Gostava de ir à Ucrânia, mas tenho de esperar pelo momento certo”, respondeu o Papa a um menino refugiado, durante o "Pátio das crianças", uma iniciativa em que o Papa se encontra com menores que vivem em condições vulneráveis e fragilidade social e que não se realizava há dois anos, por força da pandemia.