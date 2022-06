“Ucrânia não está disponível para trocar paz por território”

Cidadao

03 jun, 2022 Lisboa 15:03

O território que Macrons, Draghis, Kissingers e outros falam em "ceder para conquistar a Paz" é "apenas" metade da Itália, ou o que é o mesmo, a superficie da Suíça mais a Austria. E cheio de população que não deve ter interesse nenhum em passar a ser Russa, e cheio de Infraestruturas, parques industriais, enfim, "o melhor bocado" da Ucrânia. O Putin pode esperar deitado, por uma cedência voluntária - a menos que consiga matar Zelensky e por outro Lukashenko no lugar - de território Ucraniano, e a conquista, vai custar-lhe um preço louco para a fazer e mais louco ainda para a manter, pois terá uma guerrilha perpétua no terreno, e tropas Ucranianas na linha de fronteira, o que significa manter fortes guarnições permanentes e isso custa bom dinheiro - que já não terá, quando o Ocidente deixar de lhe comprar combustíveis, e a China e a Índia se prontificarem a comprar, mas por metade do preço pago pelo Ocidente..