Tiroteio num funeral no Wisconsin faz vários feridos

Um tiroteio no cemitério de Graceland, em Racine, no estado do Wisconsin, fez vários feridos, não sendo ainda possível apurar um número concreto de vítimas.

A polícia local pediu aos residentes de Racine para se afastarem do local, depois de vários disparos terem sido ouvidos, vindos do cemitério.

"Há vítimas, mas não sabemos quantas por agora", disse a polícia, numa declaração citada pela NBC.

"A situação ainda está ativa e a ser investigada", lê-se, ainda.

