Rússia critica reforço militar alemão e lembra período nazi

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo criticou hoje o plano da Alemanha de fortalecer os seus meios militares, dizendo que se trata de uma "remilitarização", numa referência ao período nazi (1933-1945).

O governo e a oposição conservadora na Alemanha chegaram a um acordo, no final de maio, para ultrapassar as regras orçamentais da constituição nacional, a fim de libertar 100 mil milhões de euros para modernizar as forças armadas alemãs, face à ameaça russa.

"Consideramos isto mais uma confirmação de que Berlim tomou o caminho de uma maior remilitarização. Sabemos como pode acabar", disse a porta-voz diplomática russa, Maria Zakharova.

A referência remete para o rearmamento da Alemanha na década de 1930 e o período do ditador Adolf Hitler, que levou à Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A aprovação de 100 mil milhões de euros para o exército nacional é uma grande reviravolta para a Alemanha, que nos últimos anos tem vindo a atrasar o cumprimento dos compromissos assumidos pela NATO nesta área, sendo regularmente alvo de críticas por parte dos Estados Unidos.