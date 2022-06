Pelo menos dois feridos em ataque com arma de fogo num funeral no Wisconsin

Um ataque com arma de fogo provocou, pelo menos, dois feridos no cemitério de Graceland, em Racine, no estado do Wisconsin.

O Departamento da Polícia de Racine, confirma que "na quinta-feira à noite duas pessoas foram baleadas, uma delas recebeu tratamento no Hospital Ascension All Saints e outra foi transportada de ambulância para um hospital da zona de Milwaukee”, segundo adianta a edição online do jornal local "The Journal Times".

A gravidade dos ferimentos não é conhecida e não foram feitas, até agora, quaisquer detenções.

Antes destas informações, a polícia local admitia a existência de "várias vítimas", em número não contabilizado. Alguma imprensa norte-americana, com base em testemunhos recolhidos no local, refere que o ataque provocou cinco feridos, embora esta informação não seja, por enquanto, oficial.

A polícia descreveu a ocorrência como "crítica" pediu aos residentes de Racine para se afastarem do local, depois de vários disparos terem sido ouvidos, vindos do cemitério.

O autarca da cidade, Cory Mason, anunciou um recolher obrigatório durante o fim de semana para os jovens até aos aos 18 anos, que vigorará entre as 23h00 e as 06h00. Em comunicado, refere ser uma medida de resposta à violência armada na cidade.

[Notícia atualizada às 03h32]