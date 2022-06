“Não existe implementação real de corredores humanitários” na Ucrânia

Neste momento, nós fazemos uma divisão um pouco em duas partes das vítimas da guerra. Por um lado, temos as vítimas diretas de tudo o que são pessoas feridas pelos combates e, por outro lado, também o foco da nossa preocupação, as populações mais vulneráveis – crianças, adultos, idosos, muitos que já viviam em condições sociais desfavoráveis e que não tiveram a capacidade de ter os rendimentos para fugir à guerra. Os que ficaram para trás são definitivamente uma das nossas preocupações.

Claro que uma vítima é sempre motivo de preocupação, mas entre as vítimas, provavelmente as crianças estão no topo das vossas prioridades.

É verdade que a guerra continua a ter um impacto, não só em termos das vítimas diretas do conflito, de pessoas com feridos, de guerra e tudo mais, como também de pessoas que deixam de ter o acesso aos equipamentos e instituições médicas e sociais que antes tinham.

João Godinho Martins sublinha a necessidade de contínua ajuda à Ucrânia, mas deixa também um alerta: “Temos que também estar em outros sítios e é importante mantermos esta perceção” porque “as guerras continuam na Síria e as guerras continuam no Iémen”.

Os corredores humanitários que servem para abastecer estas regiões com medicamentos e cuidados médicos ou para retirar pessoas são de uma organização bastante complicada. Neste momento, tudo o que são as zonas ocupadas são de muito difícil acesso . Não podemos dizer que exista uma implementação real de corredores humanitários neste momento. Existem maneiras. Existem intenções de chegar.

Em termos do que é o acesso aos pacientes, no acesso às populações perto da linha da linha da frente, continua a ser complicado, obviamente. É uma guerra bastante agressiva. Há bombardeamentos por tudo, um pouco por todo o país, especialmente na zona do Leste. Chegar às pessoas que ficaram para trás, chegar às pessoas que não conseguiram sair das zonas de guerra é um exercício bastante complexo.

Nós, enquanto Médicos Sem Fronteiras, uma vez que a segurança está garantida, conseguimos chegar, mas é bastante difícil. E muitas vezes encontramo-nos sós em regiões perto da linha da frente que continuam a ser bombardeadas e onde outras organizações internacionais não chegam. Não podemos dizer que trabalhemos neste momento em corredores humanitários, pois só trabalhamos no dia a dia com uma análise do que são os efeitos da guerra e dos bombardeamentos.

Qual é a vossa maior preocupação no terreno? É o fim da guerra ou a guerra que não tem fim? O acesso às populações?

É importante sublinhar que a Ucrânia não tem neste momento um problema de apoio internacional humanitário, em termos de quantidade. A Ucrânia tem um problema de acesso pela segurança.

É preciso que as ONG internacionais, que são financiadas bilateralmente por governos internacionais ou pessoas em outros países, tenham capacidade de perceber que o apoio à Ucrânia não é só feito pelo envio de materiais ou de medicamentos. O apoio à Ucrânia tem de ser feito com humanidade. As equipas têm de estar presentes no terreno, têm de trazer estes medicamentos e, juntamente com a população ucraniana e com as autoridades ucranianas, assistir as vítimas desta guerra. É importante para nós que isso aconteça e que haja um acesso, de facto.