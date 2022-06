Acidente de comboio faz três mortos e vários feridos na Alemanha

Pelo menos, três pessoas morreram e várias ficaram feridas num acidente ferroviário registado esta sexta-feira de manhã, no Sul da Alemanha, avança o jornal Bild.

Um comboio regional descarrilou na linha que faz a ligação entre as estações de Garmisch-Partenkirchen e Oberau, localidades próximas de Munique.

O mesmo jornal dá conta de que três helicópteros austríacos estão a participar nas operações de socorro.

Por agora, desconhecem-se as causas do descarrilamento, assim como o número de passageiros que seguia no comboio.