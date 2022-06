Acidente de comboio faz quatro mortos e dezenas feridos na Alemanha

"As pessoas estão a ser retiradas pelas janelas", relata uma fonte da Polícia alemã.

Um comboio regional descarrilou na linha que faz a ligação entre as estações de Garmisch-Partenkirchen e Oberau, localidades próximas de Munique.

Pelo menos, quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num acidente ferroviário registado esta sexta-feira de manhã, no Sul da Alemanha, avança o jornal Bild.

De acordo com o jornal Bild, três helicópteros austríacos estão a participar nas operações de socorro.

Por agora, desconhecem-se as causas do descarrilamento, assim como o número de passageiros que seguia no comboio.

As primeiras informações indicam que a locomotiva descarrilou e carruagens tombaram.

O desastre ferroviário acontece no último dia de aulas, antes das férias do verão. As vítimas são pessoas de várias faixas etárias.

[notícia atualizada às 15h05]