“A vitória será nossa”. Zelenskiy assinala 100 dias de guerra

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, declarou esta sexta-feira, na passagem dos 100 dias da invasão do país pela Rússia, que os ucranianos vão sair vencedores desta guerra.

“A vitória será nossa”, afirmou o chefe de Estado, num pequeno vídeo publicado nas redes sociais para assinalar, simbolicamente, a passagem dos 100 dias de invasão que, recorde-se, começou a 24 de fevereiro.

Zelenskiy mostrou-se acompanhado pelos seus colaboradores mais diretos, numa imagem que pretende reforçar a união de um país.

“Os representantes do Estado estão aqui para defender a Ucrânia”, observou neste vídeo, de resto, muito semelhante ao que tinha divulgado logo no inicio da invasão, sublinhando esta unidade em defesa de um povo soberano.

Já do lado russo, Moscovo reafirma que vai continuar na Ucrânia até que todos os objetivos sejam alcançados.

No habitual briefing diário com os jornalistas, o porta-voz do Kremlin afirmou que a operação militar vai continuar. Numa referência nos territórios já controlados pela Rússia, Dmitri Peskov acrescentou que um dos principais objetivos é proteger os civis em Luhansk e Donetsk, tendo já sido tomadas medidas para garantir a sua proteção e com alguns resultados alcançados.

“As pessoas voltaram a ter uma vida pacífica”, assegurou Peskov, citado pela agencia francesa AFP.

“Este trabalho continuará até que todos os objetivos da operação especial militar sejam alcançados”, afirmou.