Tiroteio no Oklahoma provoca, pelo menos, quatro mortos

Um novo tiroteio nos Estados Unidos, desta vez no centro hospitalar de Tulsa, no estado do Oklahoma, esta quarta-feira, provocou cinco mortos, incluindo do atirador, para além de vários feridos.

Em conferência de imprensa, o vice-comandante da polícia de Tulsa, Eric Dalgleish, informou que, “até agora, há registo de quatro civis mortos e o atirador”. O número de feridos permanece incerto.

O principal suspeito é descrito como tendo entre 35 e 40 anos. Entrou no hospital armado com uma espingarda e uma pistola, também de acordo com as informações prestadas aos jornalistas por Eric Dalgleish.

As autoridades acreditam que o principal suspeito tenha sido vítima de um ferimento de bala auto-infligido.

Não se conhecem as motivações do tiroteio.

Já citado pelo jornal “Washington Post”, o capitão da polícia de Tulsa, Richard Meulenberg, descreveu o cenário do tiroteio como "catastrófico".

Este é o segundo tiroteio no estado do Oklahoma, em dois dias.

Dois jovens foram baleados no evento do Memorial Day perto de Taft, cerca de 16 quilómetros a sudeste de Tulsa, disse o Departamento de Investigação do Estado de Oklahoma em comunicado, esta segunda-feira.

[Notícia atualizada às 02h35]