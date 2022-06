Tiroteio no Oklahoma provoca pelo menos quatro mortos, incluindo o atirador

Um novo tiroteio nos Estados Unidos, desta vez no centro hospitalar de Tulsa, no estado do Oklahoma, esta quarta-feira, provocou, pelo menos, quatro mortos e vários feridos.

Segundo indica o Washington Post, o atirador foi abatido pelas autoridades locais.

Citado pelo jornal, o capitão da polícia Richard Meulenberg descreveu o cenário do tiroteio como "catastrófico".

Este é o segundo tiroteio no estado do Oklahoma, em dois dias.

Dois jovens foram baleados no evento do Memorial Day perto de Taft, cerca de 16 quilómetros a sudeste de Tulsa, disse o Departamento de Investigação do Estado de Oklahoma em comunicado, esta segunda-feira.



[em atualização]