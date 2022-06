Putin despede cinco generais depois de falhas na invasão à Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, terá despedido cinco generais e um coronel da polícia, segundo um relato do média russo RBC, citado pela Newsweek.

Os despedimentos acontecem depois da invasão à Ucrânia continuar a não correr como era esperado pelo Kremlin.

Esperado demorar poucos dias, a verdade é que a invasão russa à Ucrânia assinala 100 dias esta sexta-feira.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, admitiu esta quinta-feira numa intervenção por vídeo no parlamento do Luxemburgo, que a Rússia controla cerca de 20% do território da Ucrânia, cerca de 125.000 quilómetros quadrados.

O Presidente da Rússia foi operado a um cancro em estado avançado, no mês de abril.

A informação foi revelada esta quinta-feira também pela revista Newsweek, que cita um relatório confidencial dos serviços secretos norte-americanos.