🔴 Em direto. Início do Jubileu de Platina da Rainha de Inglaterra

As celebrações dos 70 anos de reinado da Rainha Isabel II de Inglaterra arrancam esta quinta-feira.

O Jubileu de Platina da monarca começa com uma parada militar, com centenas de militares e cavalos, e com um desfile aéreo.

No final do desfile aéreo, a família real vai aparecer na varanda do Palácio de Buckingham.



Milhares de pessoas acompanham as cerimónias nas imediações do palácio real, em Londres.

Muitos fãs incondicionais de Isabel II e da família real britânica chegaram com dias de antecedência para reservar lugar na primeira fila.