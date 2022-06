Sobe para 106 o número de mortos em Pernambuco devido às chuvas

As fortes chuvas que atingiram o nordeste do Brasil, e caíram com maior intensidade a região da grande Recife, capital do estado de Pernambuco, provocaram pelo menos 106 mortos, segundo o mais recente balanço divulgado esta terça-feira pelas autoridades locais.

Segundo as forças de segurança pública e defesa social - lideradas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e compostas pela Defesa Civil, Forças Armadas, Polícia Federal e órgãos municipais -, há, ainda, pelo menos 16 desaparecidos devido às chuvas que causaram alagamentos e deslizamentos de terras na região metropolitana do Recife desde sexta-feira.

“Estamos a levar em consideração, para as buscas, todos os casos em que há algum relato de desaparecimento. Há 14 casos confirmados, com nomes já identificados, depoimentos de parentes, e outros dois em que algum morador apontou a ausência ou cujo relato está impreciso, mas que também são objeto de atenção. Os dois casos nessa situação ocorreram na Vila dos Milagres”, disse em comunicado o secretário de Defesa Social, Humberto Freire.

Na sequência das fortes chuvas, mais de 6 mil pessoas na região do Recife perderam as suas casas e tiveram que ser acomodadas em estruturas de acolhimento, segundo o mais recente relatório das autoridades. Foi decretado o estado de emergência em 24 municípios de Pernambuco.

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, sobrevoou as áreas inundadas na segunda-feira e o Governo libertou um empréstimo de mil milhões de reais (cerca de 198 milhões de euros) para ajudar as vítimas.

O chefe do Estado brasileiro não escapou, no entanto, às criticas, por afirmar que esse tipo de desastre são “coisas que acontecem”, depois de uma tragédia semelhante que vitimou 233 pessoas em Petrópolis, perto do Rio de Janeiro, em fevereiro.