Rússia e Turquia vão desminar portos da Ucrânia

Os Presidentes russo e turco acordaram que a Turquia ajudará nas operações de desminagem dos portos da Ucrânia para permitir a exportação de cereais do país, indicou esta quarta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov.

Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, que falaram na segunda-feira por telefone, chegaram "a um acordo" nos termos do qual a Turquia tentará "ajudar a organizar a desminagem dos portos ucranianos para libertar os barcos que ali permanecem como reféns, com mercadorias de que os países em vias de desenvolvimento necessitam", afirmou o chefe da diplomacia russa numa conferência de imprensa em Riade.

Segundo Lavrov, cujas palavras foram transmitidas pela televisão pública russa a partir da Arábia Saudita, as operações de desminagem com cooperação turca deverão realizar-se "sem tentativas de reforçar o poder bélico da Ucrânia e prejudicar a Rússia".

O diplomata russo escusou-se a fornecer mais pormenores, indicando que estes "serão discutidos entre militares, entre especialistas".

Ao referir-se à crise alimentar - que a ONU e o Ocidente vinculam à ofensiva militar russa na Ucrânia através do bloqueio dos portos ucranianos -, Lavrov reiterou que a Rússia não é responsável.

"Repito: do nosso lado, não existe qualquer obstáculo. Todos os obstáculos provêm da parte ucraniana ou daqueles países ocidentais que encobrem todas as ações inadmissíveis e ilegais do regime de Kiev", sustentou.

Na segunda-feira, Putin mostrou-se disposto a facilitar o trânsito marítimo de mercadorias nos mares Negro e de Azov em coordenação com a Turquia, bem como a exportação de cereais a partir dos portos ucranianos.

Putin voltou a denunciar, perante Erdogan, que a crise alimentar "surgiu como resultado das políticas financeiras e económicas míopes dos Estados ocidentais".

Além disso, reiterou que a Rússia pode exportar volumes significativos de fertilizantes e produtos agrícolas se as sanções forem levantadas, indicou o Kremlin.

Por sua vez, Erdogan ofereceu-se novamente como mediador no diálogo -- atualmente congelado -- entre Moscovo e Kiev e propôs facultar uma eventual reunião entre Rússia, Ucrânia e ONU em Istambul, para liderar um mecanismo de controlo do conflito ucraniano.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tinha repetido no dia anterior a sua proposta de se reunir com Putin, ao que o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, respondeu: "'A priori' ninguém descarta um encontro como esse, e nunca ninguém o descartou".

"Mas deve ser preparado. E se Putin e Zelensky se reunirem, será para finalizar um determinado documento", declarou, acrescentando que "o trabalho nesse documento está parado há muito tempo e, desde então, não foi retomado".