GNR resgata dez migrantes ao largo da Sardenha

Dez migrantes, de nacionalidade tunisina, foram resgatados ao largo da ilha de Sardenha pela lancha portuguesa Bojador. Elementos da GNR atuaram no âmbito da Operação Conjunta “THEMIS 2022”.

Segundo a nota enviada à redação, no dia 22 de maio os militares “encetaram diligências com o intuito de detetar a referida embarcação, cuja localização era desconhecida, tendo, pelas 18h30, sido detetada e intercetada uma pequena embarcação de fibra com dez migrantes a bordo, todos homens”.

Depois de verificarem que os migrantes se “encontravam aparentemente em bom estado de saúde”, foram transportados para o Porto de Sant’Antioco, em coordenação com as autoridades locais e equipas da FRONTEX.

A embarcação utilizada na travessia foi rebocada.

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), desde o início do ano já chegaram à Europa por mar 31.260, de um total de 43.182. Mais de mil estão dadas como desaparecidas ou mortas.