Alemanha com passe de 9 euros para deixar o carro em casa

Os alemães vão poder viajar por todo o país nos transportes públicos por apenas nove euros por mês.

A medida, válida para os próximos três meses, destina-se a aliviar o aumento do custo de vida, numa altura em que o país regista a maior taxa de inflação dos últimos 50 anos.

Todos os transportes locais e regionais em comboios, autocarros e metro estão incluídos nesta iniciativa do governo, aprovada na ultima sexta-feira pelo parlamento alemão.

Os bilhetes mais económicos destinam-se também a fazer com que as pessoas deixem os seus carros em casa.

Apesar do imposto sobre combustíveis ter sido reduzido - 30 cêntimos por litro para a gasolina e 14 cêntimos para o gasóleo, fazendo descer os preços abaixo dos dois euros -, o executivo alemão pretende, com esta medida, que as pessoas deixem em casa os seus carros e optem pelos transportes públicos.

Para o ministro dos Transportes, Volker Wissing, os bilhetes de nove euros por mês, constituem “uma grande oportunidade”, tendo em conta que já foram vendidos “sete milhões”, fazendo desta medida um verdadeiro “sucesso”.

A elevada adesão à medida está, contudo, a perspectivar algumas dificuldades. A companhia ferroviária Deutsche Bahn, por exemplo, antevê a superlotação, atrasos e cancelamentos nos transportes, o que vai suscitar protestos dos passageiros, perante o aumento do número de utilizadores.

No mês de abril, segundo o ministro dos Transportes, menos de 70% dos comboios de longa distância chegaram a tempo, ainda que a rede ferroviária esteja a funcionar apenas a 80% da capacidade.

Até à manhã desta quarta-feira, de acordo com várias fontes, não foram relatados grandes problemas ferroviários nas horas que se seguiram ao início da entrada em vigor deste bilhete.

À semelhante de grande parte do mundo, os alemães foram também atingidos pelo aumento dos preços da energia, com uma inflação de até 7,9% no mês passado.

O Chanceler Olaf Scholz disse aos membros do parlamento alemão, que a principal causa do aumento dos preços foi a invasão russa da Ucrânia.

O governo federal prometeu às 16 autoridades estatais alemãs, 2,5 mil milhões de euros de compensação, pelos custos adicionais esperados no que diz respeito a encargos com pessoal e com o combustível.

Refira-se que este bilhete não inclui as viagens entre cidades, contudo, é possível atravessar o país utilizando os comboios regionais.