Guerra na Ucrânia. Milícias pró-russas confirmam controlo de parte de Severodonetsk

As milícias pró-russas de Lugansk anunciaram hoje que controlam um terço de Severodonetsk, depois de o governador regional ucraniano ter admitido que uma parte desta cidade do leste da Ucrânia estava sob controlo russo.

"Já se pode dizer que controlamos um terço da cidade", declarou o líder das milícias de Lugansk, Leonid Pasechnik, à agência russa TASS, segundo a espanhola EFE.

Anteriormente, o governador da região de Lugansk, Sergui Gaidai, tinha reconhecido que as forças russas e as milícias controlavam uma parte da cidade, mas disse que as tropas ucranianas ainda estavam a combatê-las.

"A situação é muito complicada. Uma parte de Severodonetsk está a ser controlada pelos russos", escreveu hoje Gaidai na rede social Telegram.

O líder das milícias pró-russas de Lugansk admitiu que a ofensiva não progride tão rapidamente como pretendia, uma circunstância que atribuiu ao objetivo de preservar ao máximo as infraestruturas da cidade.

"A nossa tarefa principal é libertar Severodonestk e [a cidade próxima de] Lisichansk. Nestes sectores, segundo os militares, estão concentrados uns 10.000 efetivos do exército ucraniano", disse ainda Leonid Pasechnik à TASS.