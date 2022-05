Dia 97. Rússia controla parte de Severodonetsk, Abramovich coloca UE em tribunal

Anteriormente, o governador da região de Lugansk, Sergui Gaidai, tinha reconhecido que as forças russas e as milícias controlavam uma parte da cidade, mas disse que as tropas ucranianas ainda estavam a combatê-las.

As milícias pró-russas de Lugansk anunciaram que controlam um terço de Severodonetsk, depois de o governador regional ucraniano ter admitido que uma parte desta cidade do leste da Ucrânia estava sob controlo russo.

Em março, a UE incluiu o oligarca russo, considerado próximo do Presidente russo, Vladimir Putin, na sua lista de indivíduos sancionados com bens congelados e proibições de viagem, pelo seu papel na invasão russa da Ucrânia.

Oficiais ucranianos relatam no Telegram que os russos "atingiram um tanque de ácido nítrico" e pedem aos civis para não se exporem ao fumo tóxico que resultou do ataque.

No mesmo dia em que as forças pró-russas capturaram parte de Severodonetsk, ocorreu um bombardeamento na cidade que terá atingido uma planta química.

Zelenskiy acusa a Rússia de bloquear 22 milhões de toneladas de cereais

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, diz que o seu país tem armazenadas toneladas de cereais que não pode escoar por via marítima devido ao bloqueio imposto pela invasão russa.

“Como a Rússia bloqueou os nossos portos no Mar Negro e capturou a nossa parte da costa no mar de Azov, não podemos exportar 22 milhões de toneladas de cereais que já estão nos armazéns do nosso país. Este é o volume que devia ficar disponível no mercado externo. O bloqueio da Rússia às nossas exportações veio desestabilizar a situação à escala global", disse o líder ucraniano.

Zelenskiy afirmou também que, por esse motivo, "o preço dos alimentos está a aumentar em vários países e a ameaça da fome começa a surgir em África, na Ásia e em determinados países da Europa”.

Grécia vai enviar armas soviéticas para a Ucrânia

A Grécia vai fornecer modelos soviéticos das armas BMP IFV à Ucrânia, um apoio ao país na sequência da invasão da Rússia, segundo relata a Reuters.

O chanceler alemão Olaf Scholz anunciou esta terça-feira que a Alemanha vai fornecer veículos de infantaria à Grécia para apoiar o fornecimento de armamento grego à Ucrânia.

"Vamos implementar rapidamente este acordo", garantiu o chefe do Governo da Alemanha.