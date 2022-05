Tempestade em Pernambuco. Número de mortos sobe para 84

As fortes chuvadas que têm vindo a afetar Pernambuco, estado localizado no nordeste do Brasil, já provocaram 84 mortes.

O fenómeno meteorológico extremo atingiu mais fortemente a Região Metropolitana de Recife.

Face à gravidade da situação, e para facilitar as operações de resgate nas zonas mais atingidas, 14 municípios decretaram a situação de emergência.

No domingo, uma comitiva do Governo federal esteve na capital, tendo visitado as áreas mais atingidas e assegurado medidas de ajuda às populações.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, disse em conferência de imprensa no Recife, capital do estado, que cerca de quatro mil pessoas que vivem em zonas de risco foram obrigadas a abandonar as suas casas.