​ONU à Renascença. "É real a possibilidade" de uma segunda vaga de refugiados ucranianos

E se isso acontecer, Vasco Malta aconselha a Europa a definir, de uma vez por todas, um plano para acolher estas pessoas, e a passar a controlar com mais rigor quem as acolhe.

Essa primeira triagem não foi criada para ser uma solução de médio e longo prazo. Esses campos servem apenas para o curto prazo, só para se fazer a verificação das necessidades das pessoas. E o que a OIM tem feito nesses campos em articulação com os governos de cada país e com as embaixadas, é tentar perceber o apoio que pode ser dado para que essas pessoas se possam dirigir para onde querem.

Em todos os países vizinhos há campos de primeira linha. A partir do momento em que as pessoas atravessam a fronteira, seja na Roménia, seja na Moldávia, na Hungria ou na Polónia, há um conjunto de campos que são geridos por entidades com experiência no terreno, como por exemplo a Cruz Vermelha, muitas vezes em parceria com organizações humanitárias das Nações Unidas – como é o caso da OIM, que ajudam na gestão dos campos.

E é natural que assim seja, porque as pessoas estão a fugir do conflito e procuram uma rede familiar, uma rede de apoio, e se essa rede está espalhada por diversos países da União Europeia é normal que as pessoas a procurem enquanto esperam pela evolução da guerra.

Estamos a falar de pessoas extremamente vulneráveis, que vieram de um conflito, a maior parte delas mulheres e crianças que tiveram que deixar os seus maridos, pais, namorados na Ucrânia. É importante perceber que essa vulnerabilidade acrescida tem que ser tratada devidamente, e isso significa, falando de uma forma muito frontal, que nem todas as pessoas, em todo o lado, estão habilitadas a receber pessoas com estas vulnerabilidades”.

Por razões várias ou porque as condições psicológicas dos refugiados não o permitem, ou simplesmente porque as condições físicas das casas não têm as condições mínimas para aceitar pessoas.

Mas Portugal também não tem propriamente um plano de acolhimento…

Apesar de Portugal não ter um plano concreto, pelo menos à data de hoje, que diga respeito à integração destas pessoas, há, no entanto, uma intenção visível do Governo de querer ajudar na integração destas pessoas.

Chamar-lhe um plano bem definido pode ser um preciosismo, mas a verdade é que no que diz respeito ao emprego há a possibilidade dos refugiados se inscreverem num site criado para fazer o “match” entre a procura e a oferta ao nível do emprego. Há por parte das autoridades escolares a preocupação em ajudar a inserir as crianças nas escolas, há por parte do Alto Comissariado para as Migrações uma tentativa de monitorizar pelo menos onde é que as pessoas estão, e ajudar as autarquias nos mecanismos de integração.

Pode não ser um plano publicado, e que esteja visível na Internet, mas há um conjunto de ações do Estado português com o objetivo de ajudar à integração.

Dir-me-á, e isso é suficiente? Eu acho que há sempre espaço para melhor, e o que a OIM tem feito junto do Governo é apresentar a possibilidade de ajudar em vários domínios, quer seja no registo destas pessoas, quer seja no domínio da integração.

E aí de facto é importante pensar em desenhar o mais rapidamente possível um plano, para que de forma sustentada ao longo do tempo possamos ajudar estas pessoas.

E em relação aos deslocados? Aquelas pessoas que foram forçadas a deixar os sítios onde viviam, mas continuam dentro da Ucrânia. Como é que estão a viver?

A OIM está a trabalhar intensamente na Ucrânia, é das organizações das Nações Unidas com maior presença no país, nesta altura estão lá mais de 300 colegas meus. E foi feito um inquérito junto dos deslocados, e os resultados são muito claros.

Primeiro, precisam de apoio financeiro. Segundo, precisam de apoio em relação aos serviços de saúde, e depois também nos transportes e no acesso a medicamentos. Estas são as áreas específicas que os deslocados internos identificaram como sendo prioritárias.

Como é que funciona essa deslocação interna? A OIM tem a funcionar dentro da Ucrânia uma linha telefónica que visa prestar este tipo de apoio. Tem como objetivo explicar a determinada pessoa qual é a cidade mais segura ou mais perto, e qual é o meio de transporte disponível para essa pessoa ou grupo de pessoas se possam deslocar. São cidades ou locais onde a OIM tem a indicação de que naquele dia ou naquela semana, são mais seguros.

Depois, nesses destinos, como por exemplo em Lviv, há centros que recebem estas pessoas, mas também há o apoio de outros ucranianos que também recebem essas pessoas.