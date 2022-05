Grécia barrou a entrada de 40 mil migrantes da Turquia desde janeiro

A Grécia anunciou ter impedido cerca de 40 mil migrantes da Turquia de entrar no seu território através da fronteira de Evros, no nordeste do país, desde o início do ano.

"Nos primeiros quatro meses de 2022, cerca de 40 mil migrantes tentaram entrar no país ilegalmente e foram impedidos de o fazer pela polícia de fronteira", disse o ministro da Proteção Civil, Takis Theodorikakos, em declarações à Skai TV.

O número de tentativas é atualmente elevado porque o nível do rio Evros, que marca a fronteira entre a Grécia e a Turquia, é particularmente baixo.

Segundo Theodorikakos, a Turquia "não está autorizada a tolerar o tráfico de pessoas desesperadas ou a ajudá-las" nas suas tentativas de atravessar a fronteira.

A Grécia tinha também anunciado na segunda-feira que impediu cerca de 600 pessoas de atravessarem o Mar Egeu a partir da Turquia, a maior tentativa deste ano.

Os nove barcos foram avistados à saída e a guarda costeira grega utilizou "sinais visuais e sonoros" para os impedir de atravessar para águas gregas, disse Atenas. Alguns voltaram para trás e outros foram intercetados pela guarda costeira turca.

De acordo com uma fonte do Ministério das Migrações, o fluxo de migrantes durante os primeiros quatro meses do ano é quase 30% superior ao do mesmo período do ano passado.

Mais de 3.000 requerentes de asilo chegaram à Grécia este ano, incluindo 1.100 no mês passado, disse a mesma fonte.