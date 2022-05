“Má decisão”. Polícia do Texas reconhece erro no massacre em escola

A polícia do Texas, nos Estados Unidos, falhou na operação que tentava impedir o massacre na escola Uvalde, que culminou na morte de 19 crianças e duas professoras, reconheceu, esta sexta-feira, o diretor do Departamento de Segurança Pública do Estado.

"A decisão foi feita na cena do crime. Claro que foi uma decisão errada, não há desculpa para isso", afirmou o coronel Steven McCraw numa conferência de imprensa.

Os agentes deveriam ter invadido a sala onde o assassino fazia os disparos, na Robb Elementary School, mas, em vez disso, acabaram por ficar à espera de reforços e da cópia da chave que se encontrava com o responsável das instalações, tendo decorrido mais de uma hora após o autor dos crimes ter entrado no estabelecimento de ensino.

Neste encontro com a imprensa, McCraw foi confrontado com acusações feitas pelos pais de alunos, de que os agentes demoraram muito para entrar na escola.

O responsável acabou por revelar que o argumento das forças de segurança, foi de que o assassino já tinha deixado de disparar, tendo-se barricado na sala.