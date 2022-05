Dia 92. Conflito total em Donbass

O cenário do conflito no terreno foi traçado por um elemento do governo de Kiev.

Vladimir Putin está disposto a “libertar” os cereais retidos nos silos ucranianos se o Ocidente levantar algumas das duras sanções aplicadas nos últimos meses, que estão a sufocar a economia russa.

Entretanto, o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) estima que 30 milhões de africanos tenham sido empurrados para a pobreza extrema em 2021 devido à pandemia e prevê que a guerra da Ucrânia empurre outros quatro milhões até 2023. Os trabalhadores do setor informal, sobretudo mulheres e jovens, deverão ser os mais afetados, concluem os economistas do BAD.



A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, deslocou-se a Kiev. A líder do país que pretende aderir à NATO encontrou-se com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, e disse que a relação de confiança com a Rússia foi quebrada por décadas, em resultado da decisão de Putin de invadir a Ucrânia.



A ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss, defende que os países ocidentais devem garantir que o Presidente russo, Vladimir Putin, perde a guerra na Ucrânia, continuando a apoiar Kiev sem hesitações



Nos tribunais, dois soldados russos declararam-se culpados naquele que é o segundo julgamento por crimes de guerra na Ucrânia.

Por seu lado, foi adiada para daqui a mais de um mês, a 29 de junho, a decisão do Supremo Tribunal da Rússia sobre se o batalhão Azov é ou não uma organização terrorista.



Perante o cenário de uma guerra prolongada, o Papa Francisco volta a rezar publicamente pela paz no mundo, a 31 de maio, com especial destaque pelo fim do conflito na Ucrânia. O convite, dirigido aos fiéis do mundo inteiro, envolve sobretudo os países vítimas da guerra, com forte instabilidade política ou atingidos pela violência.



O português Bruno Fernandes e o sueco Victor Lindelof, ambos do Manchester United, lançaram uma campanha de recolha de fundos com a UNICEF para ajudar ucranianos.

A campanha abriu esta quinta-feira e pode ser consultada aqui. Os jogadores estão a leiloar várias experiências, como uma oportunidade de ganhar bilhetes para jogos da seleção de Portugal, Suécia ou para encontros do United, bem como uma visita ao centro de treinos dos "red devils".