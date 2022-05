Texas: 19 crianças e dois professores mortos em tiroteio

O Senador do Estado norte-americano do Texas revelou ter sido informado pela polícia sobre o mais recente balanço do tiroteio que ocorreu, esta terça-feira, numa escola primária na cidade na cidade de Uvalde, que elevou para 21 mortes, entre elas estão 19 crianças e dois professores.

Ronald Gutierrez não especificou se o atirador de 18 anos, que foi abatido pelas autoridades, está incluído neste último relatório. Três pessoas que ficaram feridas no ataque estão hospitalizadas em estado grave, acrescentou o senador à agência Associated Press (AP).

A informação sobre o tiroteio foi inicialmente confirmada pelo governador do Texas, Greg Abbott, numa conferência de imprensa na qual especificou que o atirador tinha 18 anos. “Ele (o atirador) disparou e matou, de forma horrível, incompreensível, 14 alunos e matou um professor”, disse.

O suspeito foi identificado como sendo Salvador Ramos, residente em Uvalde, que entrou no estabelecimento de ensino com um revólver e possivelmente uma espingarda e abriu fogo.

Segundo a CNN, o suspeito baleou na avó, antes de ir para a escola. De acordo com o sargento Erick Estrada, do Departamento de Segurança Pública do Texas, a idosas encontra-se hospitalizada em estado crítico.

Num discurso à nação, o Presidente norte-americano referiu-se ao tiroteio numa escola do Texas como “outro massacre” e pediu alterações à legislação das armas.

Joe Biden apelou ao fim do "lobby" das armas. Lembrou ainda que “tiroteios em massa não acontecem em mais lugar nenhum do mundo com a frequência que acontecem na América”, pedindo que o país promova mudanças na legislação quanto ao uso e porte de armas.

Este é o tiroteio mais mortal numa escola primária desde o massacre de Sandy Hook, em 2012, em Connecticut, que matou 26 pessoas, incluindo 20 crianças entre os seis e os sete anos de idade.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, ordenou que as bandeiras do país sejam colocadas a meia haste devido ao massacre.