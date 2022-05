Marcelo expressa condolências por massacre em escola no Texas

Pelo menos 21 pessoas, incluindo 18 crianças e três adultos, morreram neste massacre, que aconteceu na terça-feira, segundo um balanço feito pelo senador do estado do Texas Roland Gutierrez, com base em informações da polícia.

Marcelo Rebelo de Sousa expressou condolências ao Presidente norte-americano numa "mensagem de solidariedade pelas vítimas do tiroteio na escola primária em Uvalde, Texas", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou hoje uma mensagem de condolências e solidariedade ao Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, pelas vítimas do massacre numa escola primária no Texas.

Roland Gutierrez não especificou se o jovem de 18 anos identificado como o atirador, que foi abatido pelas autoridades, está incluído nesta contabilização.

Quando este balanço foi feito, três pessoas feridas no ataque encontravam-se hospitalizadas em estado grave, acrescentou o senador à agência Associated Press.

O suspeito, residente em Uvalde, entrou no estabelecimento de ensino com um revólver e possivelmente uma espingarda e abriu fogo, de acordo com o governador do Texas, Greg Abbott.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, ordenou que as bandeiras do país fossem colocadas a meia haste devido ao massacre.

Em comunicado, o chefe de Estado norte-americano anunciou que tomou essa decisão como "demonstração de respeito pelas vítimas dos atos de violência sem sentido perpetrados em 24 de maio de 2022 por um atirador na Robb Elementary School em Uvalde, Texas".