Kamala Harris emociona-se e pede "coragem para agir" sobre lei das armas

A vice-presidente dos Estados Unidos reagiu ao ataque numa escola do Texas dizendo “basta” e pedindo “coragem para agir” sobre a regulamentação de armas.

“Basta, já é demais. Os nossos corações continuam partidos”, salientou Kamala Harris, numa referência aos tiroteios em escolas que se repetem no país.

“Devemos encontrar coragem para agir e entender o nexo do que constitui uma política pública razoável e sensata”, acrescentou a vice-presidente norte-americana, num discurso dirigido ao Congresso, que tem sido incapaz de aprovar uma lei sobre as armas no país, apesar das repetidas tragédias.

Visivelmente afetada, Kamala Harris destacou que sempre que acontece uma tragédia como esta é de ficar com o coração partido, mas, lembrou, essa dor não se compara com o "que as famílias das vítimas passam”.

"E, mesmo assim, isto continua a acontecer”, lamentou.

O suspeito foi identificado como sendo Salvador Ramos, residente em Uvalde, que entrou no estabelecimento de ensino com um revólver e possivelmente uma espingarda e abriu fogo: matou 19 crianças e dois professores.

Segundo a CNN, o suspeito baleou na avó, antes de ir para a escola. De acordo com o sargento Erick Estrada, do Departamento de Segurança Pública do Texas, a idosas encontra-se hospitalizada em estado crítico.

Num discurso à nação, o Presidente norte-americano referiu-se ao tiroteio numa escola do Texas como “outro massacre” e pediu alterações à legislação das armas.