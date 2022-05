Joe Biden apela ao fim do lobby das armas

A partir da Casa Branca, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma comunicação ao país, esta terça-feira, depois de um tiroteio numa escola primária no Texas, que causou a morte de pelo menos 21 pessoas.

Biden começou por dizer que quando se tornou Presidente não esperava ter de fazer este tipo de declarações novamente. “Outro massacre numa escola primária do Texas. Lindas e inocentes crianças do segundo, terceiro e quarto ano. Outras crianças terão testemunhado o que aconteceu, viram os seus amigos morrerem, como se estivessem em um campo de batalha, pelo amor de Deus. Elas terão de viver com isso para o resto das suas vidas”, referiu.

No seu discurso, o Presidente norte-americano questionou: “Como nação, temos que perguntar: quando, em nome de Deus, vamos enfrentar o ‘lobby’ das armas?”

Joe Biden afirmou ainda que “tiroteios em massa não acontecem em mais lugar nenhum do mundo com a frequência que acontecem na América”, pedindo que o país promova mudanças na legislação quanto ao uso e porte de armas.

Joe Biden falava ao país, depois de regressar da sua primeira viagem pela Ásia.

Antes, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, tinha-se referido ao tiroteio lembrando os pais que perderam os seus filhos.

“Apesar de não sabermos todos os detalhes sobre o que aconteceu, sabemos que há pais que perderam as suas crianças. Famílias que perderam as suas crianças, os seus entes queridos e outros que podem ter ficado feridos. Sempre que uma tregédia destas acontece, os nossos corações partem-se. (…) Já chega. Enquanto país temos de ser corajosos e tomar uma ação. Temos de perceber o impacto de políticas públicas razoáveis para garantir que algo como isto nunca mais acontece”, afirmou Kamala Harris.

O Senador do Estado norte-americano do Texas, Roland Gutierrez, atualizou para 21 o número de mortos do tiroteio revelando que entre as vítimas mortais estão 18 crianças e três adultos.